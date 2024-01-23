Politico: ЕС готовит новый удар по РФ 23.01.2024, 15:42

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Речь идет о следующем пакете санкций.

Российские алюминиевые изделия являются одними из товаров, в отношении которых может быть введено эмбарго в следующем пакете санкций ЕС против России. Об этом сообщает Politico (перевод - «Униан») со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

«Процесс плавки алюминия требует огромного количества электроэнергии, а цены на энергию составляют до 40% производственных затрат. Таким образом, санкции против российского алюминия являются еще одним способом санкций в отношении российской энергетики», – говорится в сообщении.

По данным торговой организации European Aluminium, которая представляет производителей ЕС и выступает за ужесточение ограничений на импорт в отношении российских поставщиков, предыдущие раунды санкций оставили нетронутыми около 85% российского экспорта металла в ЕС.

Отмечается, что страны надеются согласовать пакет санкций ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в следующем месяце.

«Мы считаем, что было бы хорошей идеей получить пакет накануне второй годовщины войны», – цитирует издание одного из дипломатов ЕС.