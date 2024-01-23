«Российские бизнес-элиты хотят привести к власти Шойгу» 1 23.01.2024, 15:53

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Кто в России может играть за «партию мира»?

Российское издание «Верстка» пишет, что часть российской элиты выступает за прекращение войны в Украине. Насколько сегодня слышны голоса так называемых «голубей» внутри российского истеблишмента?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с политическим экспертом, руководителем украинского Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко:

— Все закономерно. Если посмотреть статистику, то она довольно-таки неутешительная для «Газпрома», «Роснефти» и других российских компаний. Они теряют миллиарды доходов из-за жестких санкций.

Санкции бьют по экономике РФ. Никто не хочет ввязываться в долгосрочные проекты, инвестиции. Китайские и турецкие банки вводят запрет на расчет с российскими контрагентами.

Еще важно отметить, что данные заявления совпадают с ударами дронов по таким объектам, как газовый терминал в Усть-Луге и другим заводам, предприятиям, которые, как правило, принадлежат частной компании. Однако мы понимаем, что они связаны и с государством, ведь в России по-другому не работает. Очевидно, что «прилеты» не устраивают владельцев этих компаний, теряющих огромные деньги.

Мы же видим, что количество атак дронов по России нарастает. В результате активизируются те, кто говорит, мол, разве такое обещал Путин, когда провозглашал «СВО»?

Теперь россиянам приходится жестко платить по счетам. В связи с этим, уверен, что есть недовольные. Ведь не могут быть довольными те, кто теряет миллиарды.

Упомяну и стратегический момент. Крупных олигархов заставляют переориентироваться на азиатские рынки. Они же к этому абсолютно не готовы. Напомню, как Дерипаска как-то ездил в составе делегации с премьером Мишустиным в Китай. Они обсуждали там с правительством Китая, как дальше вести бизнес и переориентироваться. На что Дерипаска откровенно сказал: «C Европой гораздо проще».

Им нужно переориентироваться под условия, продиктованные Китаем. Мало того, что они деньги теряют, так еще и перспективы не радужные. Ко всему этому добавляется Башкортостан, а там нефть, газ, золото. Что делать? Понимаете, стабильности и прогнозируемости нет. У крупного бизнеса появились военные риски: больше издержек, отсутствие страхования и так далее.

Действует целый комплекс факторов. Война потихоньку идет в Россию. Это совершенно не то, что Путин обещал.

— Кто из российской верхушки может входить в «партию мира»?

— Дело в том, что с одной стороны есть крупный бизнес, но он сам по себе, скажем так, ничего не решает. Они могут кого-то профинансировать, но без поддержки силового блока ничего не выйдет.

Есть отдельные представители бизнес-элит, готовые заручиться поддержкой силовиков. В данном случае, думаю, силовиков не из ФСБ, а противоположной стороны — Сергея Шойгу. Попытаться привести Шойгу к власти, чтобы уже он договаривался с Европой, Западом, выводил войска из Украины. Пытался нормализовать отношения, насколько это возможно.

Хочу напомнить, что именно Шойгу, будучи на оборонном форуме в Китае, заявил, что Россия готова при определенных условиях к переговорам. Это интересный момент.

Добавлю, что он еще и все время мелькает на экране. Медийно только и слышно Шойгу-Путин, иногда Песков что-то сказанет, но это несерьезно. Вижу, что Шойгу сейчас укрепляет власть, у него есть собственные амбиции.

— Российские СМИ сегодня показывают очереди в поддержку кандидата Бориса Надеждина, который выступает за прекращение войны. Может ли этот человек быть кандидатом от «партии мира»?

— Есть «партия мира», которая хочет прекращения войны из человеческих, идеологических соображений. Есть и те, кто по материальным соображением, из-за потери денег. Идейные могут Надеждина поддержать. Те же, кто из-за денег, вряд ли, потому что нужен силовой блок. Без такой опоры тяжело.

В России существует такая ситуация, где власть тебе никто не даст, ее надо взять.

Хорошо, что есть люди с призывами к миру, прекращению войны, но им нужно вокруг себя иметь силовое крыло.

Вот представьте себе Шойгу, который возьмет под опеку недовольных мобилизованных россиян. Не напрямую, а через посредников, которые будут ему подконтрольны. Представляете, какой это потенциал? Это то, что можно использовать как таран.

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