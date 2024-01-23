Дрон-камикадзе уничтожает новейший российский танк Т-90М «Прорыв» 23.01.2024, 15:56

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Видеофакт с Авдеевского направления.

Аэроразведчики первого отряда Центра специального назначения Нацгвардии Украины «ОМЕГА» дроном-камикадзе уничтожили новейший российский танк Т-90М «Прорыв» вблизи Авдеевки

Видеозапись поражение вражеской бронемашины опубликовал командующий НГУ Александр Пивненко.

«Аэроразведчики 1 отряда Центра специального назначения «ОМЕГА» отрабатывая подступы к линии столкновения на Авдеевском направлении обнаружили вражеский танк, который только вышел на позицию для ведения огня. С помощью FPV-дрона было нанесено поражение. Результатом стало уничтожение российского танка Т-90М «Прорыв», - отмечает он в комментарии к видео.

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