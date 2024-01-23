закрыть
23 января 2024, вторник, 16:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дрон-камикадзе уничтожает новейший российский танк Т-90М «Прорыв»

  • 23.01.2024, 15:56
  • 1,184
Дрон-камикадзе уничтожает новейший российский танк Т-90М «Прорыв»

Видеофакт с Авдеевского направления.

Аэроразведчики первого отряда Центра специального назначения Нацгвардии Украины «ОМЕГА» дроном-камикадзе уничтожили новейший российский танк Т-90М «Прорыв» вблизи Авдеевки

Видеозапись поражение вражеской бронемашины опубликовал командующий НГУ Александр Пивненко.

«Аэроразведчики 1 отряда Центра специального назначения «ОМЕГА» отрабатывая подступы к линии столкновения на Авдеевском направлении обнаружили вражеский танк, который только вышел на позицию для ведения огня. С помощью FPV-дрона было нанесено поражение. Результатом стало уничтожение российского танка Т-90М «Прорыв», - отмечает он в комментарии к видео.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко