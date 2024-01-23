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Жители Владивостока в истерике: в городе взрывы, пропадает свет

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  • 23.01.2024, 16:06
  • 1,768
Жители Владивостока в истерике: в городе взрывы, пропадает свет

Эффектные видео.

Жители российского Владивостока пожаловались на взрывы. Они прогремели сразу на двух электроподстанциях.

Ряд домов остался без электричества. Об этом сообщает российский телеграм-канал ASTRA.

Уточняется, что горят подстанции на Новожилова и Бухте Тихой. Местные жители сообщают, что в один момент произошёл взрыв и вспышка в районе улицы Феодосийская. После этого весь район оказался без света.

Местные паблики пишут: «Во Владивостоке на Тихой горит подстанция, на районе света нет, уже 4 пожарные машины проехали. Более 250 домов остались без света!»; «Замыкание было видно и слышно с самых дальних уголков района».

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