Борьба с валютчиками приобрела в Орше странный оборот 3 23.01.2024, 16:15

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Под «замес» попала дежурная железнодорожного вокзала.

Борьба с валютчиками приобрела в Орше странный оборот, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!» со ссылкой на решение суда.

Женщина в фойе железнодорожного вокзала купила у жительницы Орши 2500 российских рублей за 86 белорусских.

В итоге оштрафована на 1850 руб — на эту же сумму оштрафована и собственница российских рублей.

На «предмет административного правонарушения» наложен арест.