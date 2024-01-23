Дана отмашка 1 Телеграм-канал «День опричника»

23.01.2024, 16:20

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Кремль решил отыграться на россиянах.

Сколько депутата ни корми, а он скорее лопнет, но не оторвет своих загребущих рук от карманов россиян. Оказывается, плату за ЖКУ надо повысить в четыре раза, чтобы в домах у людей зимой было бесперебойное отопление.

А еще лучше — отобрать у 60% граждан «нахаляву» полученные в годы приватизации квартиры, потому что «эти нищеброды» не могут «должным образом» финансировать обслуживание домов.

Может сложиться впечатление, что чиновникам дана отмашка генерировать в воздух абсурдные, мерзкие и циничные заявления, чтобы отвлечь народ от более насущных тем. И это будет еще полбеды.

Куда страшнее ситуация, если власть на фоне угрозы конфискации замороженных на Западе активов решила, как обычно, отыграться на своих. Законопроект об изъятии имущества за фейки об армии с большой долей вероятности будет принят. Аппетит нагуляют на «предателях родины» и примутся за остальных.

Это сейчас идея о деприватизации выглядит абсурдной. Но приправьте ее «это для вашего блага, зато плата в бараке за ЖКХ меньше, и воздух у черта на куличках чище» и «ветеранам и героям «СВО» нужнее» — вот уже такое развитие событий представляется более реалистичным.

Телеграм-канал «День опричника»