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В аэропорту Минска задержали 28-летнего уклониста от армии

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  • 23.01.2024, 16:23
  • 10,078
В аэропорту Минска задержали 28-летнего уклониста от армии

Он шесть лет прожил в США.

19 апреля 2016 года, сообщили в прокуратуре, парень не явился в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования. Позже молодой человек выехал за пределы страны и жил в США, где женился на гражданке Беларуси. Там у них родилась дочь, пишет «Наша ніва».

В конце 2023 года он был задержан силовиками в Национальном аэропорту «Минск».

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 435 (уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу) Уголовного кодекса Беларуси.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Минчанин взят под стражу.

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