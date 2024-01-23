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Звездный россиянин «отличился» - забросил шайбу в собственные ворота

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  • 23.01.2024, 16:34
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Звездный россиянин «отличился» - забросил шайбу в собственные ворота
Евгений Малкин

«Тупейший» гол в истории НХЛ.

В ночь на 23 января в США состоялся поединок регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Аризона» принимала «Питтсбург».

Игра проходила на стадионе «Маллетт-Арена» в городе Темпе и сенсационно завершилась разгромной победой хозяев поля, сообщает «Униан».

Особое внимание к этом поединку привлек автогол звездного российского хоккеиста «Питтсбурга» Евгения Малкина. Он не разобрался с другим ветераном команды и на ровном месте вколотил шайбу в собственные ворота.

«Аризона» выиграла поединок со счетом 5:2 и тем самым прервала 11-матчевую беспроигрышную серию «Питтсбурга».

«Аризона» - «Питтсбург» - 5:2

Отметим, что эксперты и болельщики в США жестко разнесли именитого россиянина Евгения Малкина за этот автогол. Досталось также тренеру и остальным игрокам «Питтсбурга».

Комментарий журналиста Сета Рорабо из Pittsburgh Tribune-Review:

«Этот неуклюжий автогол обрек «Питтсбург» на поражение. Летанг и Малкин просто провалили момент, передача казалась совсем простой, но они отправили шайбу в свои ворота. Это практически уничтожило все надежды на победу, на попытку возвращения».

Реакция Джоша Йохе из издания Pittsburgh Hockey Now:

«Малкин сыграл ужасно. Делать пас в пустые ворота на отложенном штрафе - это верх безалаберности».

Также вашему вниманию подборка реакций болельщиков из Твиттера:

«Тупейший гол в истории НХЛ был забит в матче между «Койотами» и «Пингвинами». Крис Летанг сделал это с помощью Евгения Малкина».

«Малкин и Летанг сейчас сотворили хоккейный эквивалент того, как врач бросает новорожденного ребенка на пол больницы».

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