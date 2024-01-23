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Налог для тех белорусов, кто сдает квартиры, вырос

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  • 23.01.2024, 16:38
  • 3,996
Налог для тех белорусов, кто сдает квартиры, вырос

Сколько теперь надо платить за однушку?

Каждый год налоговая служба пересматривает ставки для арендодателей. Суммы вырастают незначительно, на пару рублей. Но если кто-то сдает не однушку, а, например, трешку или четырешку, прибавку все же можно ощутить. Обновится ставка в феврале, но к потяжелевшей платежке надо быть готовыми уже сейчас, ведь налог платится наперед — в этом месяце за следующий. О каких суммах идет речь?

Как сообщает МНС, в течение этого года минским арендодателям надо будет платить за каждую комнату (садовый домик или дачу) 47 рублей в месяц. В областных городах и Минском районе одна комната «оценена» в 44 рубля в месяц. Подорожание примерно на 3 рубля: в прошлом году собственники платили 43,90 и 41,20 рубля соответственно.

Выходит, арендодатель, сдающий в Минске однокомнатную квартиру, заплатит за целый год более 564 рублей, а если квартира двухкомнатная, то и больше 1000 уйдет.

Также изменяются ставки для тех, кто сдает гаражи и другие нежилые помещения.

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