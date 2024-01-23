Налог для тех белорусов, кто сдает квартиры, вырос 1 23.01.2024, 16:38

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Сколько теперь надо платить за однушку?

Каждый год налоговая служба пересматривает ставки для арендодателей. Суммы вырастают незначительно, на пару рублей. Но если кто-то сдает не однушку, а, например, трешку или четырешку, прибавку все же можно ощутить. Обновится ставка в феврале, но к потяжелевшей платежке надо быть готовыми уже сейчас, ведь налог платится наперед — в этом месяце за следующий. О каких суммах идет речь?

Как сообщает МНС, в течение этого года минским арендодателям надо будет платить за каждую комнату (садовый домик или дачу) 47 рублей в месяц. В областных городах и Минском районе одна комната «оценена» в 44 рубля в месяц. Подорожание примерно на 3 рубля: в прошлом году собственники платили 43,90 и 41,20 рубля соответственно.

Выходит, арендодатель, сдающий в Минске однокомнатную квартиру, заплатит за целый год более 564 рублей, а если квартира двухкомнатная, то и больше 1000 уйдет.

Также изменяются ставки для тех, кто сдает гаражи и другие нежилые помещения.