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Путину отключили интернет: хакеры атаковали провайдера администрации президента РФ

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  • 23.01.2024, 16:43
  • 2,962
Путину отключили интернет: хакеры атаковали провайдера администрации президента РФ

Организация также обслуживает ФСБ и ряд других госструктур.

В ряде регионов России значительно усложнена или невозможна деятельность государственных ведомств агрессора.

Неизвестные киберволонтеры совершили атаку на московского интернет-провайдера. Он обеспечивал интернетом администрацию Путина и еще ряд госструктур РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ. По её данным, речь идет о провайдере «Акадо-телеком». Он «сломался» в результате действий хакеров.

«Указанная компания обеспечивает услугами ряд государственных структур террористической России, в том числе администрацию Путина, ФСБ, ФСО, органы местного самоуправления в Москве и других регионах, Сбербанк и другие объекты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении 21 и 22 января российские пользователи стали массово жаловаться на отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки «Акадо».

«В результате возникших проблем как в Москве, где расположена штаб-квартира провайдера, так и в ряде регионов России значительно усложнена или невозможна деятельность государственных ведомств агрессора», — информируют в разведке и добавляют, что точный размер убытков уточняется.

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