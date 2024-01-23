ЦРУ выпустило ролик для двойных агентов в России 1 23.01.2024, 17:04

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Недовольство россиян войной создает редкую возможность для вербовки.

Центральное разведывательное управление США выпустило новое русскоязычное видео, в котором пытается убедить сотрудников российской разведки перейти на сторону Соединенных Штатов и работать двойными агентами.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Видео, опубликованное в официальном канале ЦРУ в сети Twitter (Х), пытается обратиться к патриотически настроенным россиянам, которые работают в разведке и могут чувствовать себя преданными из-за коррупции в элите и плохого обеспечения российских вооруженных сил.

Главный вымышленный герой видео – 35-летний мужчина, сотрудник ГРУ, который считает себя патриотом, любящим Россию и когда-то служившим десантником.

«Хватит ли у меня мужества противостоять этому предательству?» – спрашивает он, прежде чем сказать, что настоящий враг находится внутри России в виде коррумпированного руководства и элиты.

«Высшее руководство продало страну за дворцы и яхты, в то время как наши солдаты жуют гнилую картошку и стреляют из доисторического оружия. Наши люди вынуждены давать взятки, чтобы просто найти работу», – говорит мужчина.

Мужчина говорит, что его патриотизм подтолкнул его к действиям и сотрудничеству с ЦРУ, а финальный кадр видео показывает, которые связывается с ЦРУ по мобильному телефону.

«Те, кто вас окружает, могут не хотеть слышать правду. Но мы хотим. Вы не бессильны», – говорится в вербовочном видеоролике.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в июле, что недовольство некоторых россиян войной в Украине создает редкую возможность для вербовки шпионов, и что ЦРУ не собирается эту возможность терять.

ЦРУ запустило кампанию, которая призвана убедить недовольных войной в Украине и жизнью жителей РФ поделиться секретной информацией.