Чартеры из Гомеля в курортный Шарм-эш-Шейх возобновлены 23.01.2024, 17:06

Время полета — шесть часов.

Аэропорт Гомель возобновляет чартерные рейсы в Шарм-эш-Шейх. Планируется, что самолет Belavia будет летать на египетский курорт раз в десять дней, сообщает телеграм-канал «Гомельщина официально».

Первый рейс из гомельского аэропорта в Шарм-эш-Шейх отправился во вторник, 23 января.

Доставлять пассажиров из Гомеля в Шарм-эш-Шейх будет борт национальной авиакомпании Belavia Boeing-737 800. Время перелета — чуть более шести часов.

Вылет планируется каждые 10 дней.