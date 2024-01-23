Кремлевская пропагандистка признала, что РФ вернула Донецк в 80-е 23.01.2024, 17:30

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Любительница «русского мира» протрезвела.

Кремлевская пропагандистка Евгения Мартынова призналась, что украинский Донецк под российской оккупацией откатился в своем развитии на 40 лет назад. Электричество и вода в городе - редкость. Проблемы также с мобильной связью и финансовыми услугами.

Откровенно о бедах, который РФ принесла Донецку, пропагандистка написала на своем канале в Telegram 23 января, передает Диалог.UA.

Мартынова уверяет, что примерно половина Донецка сейчас сидит без света. Оккупационные «власти» ничего не объясняют жителям. Однако по городу ходят настойчивые слухи о сгоревшей подстанции, на восстановление которой потребуется не менее 10 дней. Люди в неведении и отчаянии.

«Банкоматы не работают. Большинство заправок закрыты, и на окраине удается хлебнуть немного дизеля из колонки, вызывающей в памяти 80-е… В больнице на другом конце города тоже отключили свет, и доктор пытается провести манипуляции в холоде и сумраке, отшучиваясь, что «как на поле боя»... Дозвониться кому-то почти невозможно, мобильный Интернет пропадает даже в центре: вышки обесточены… Соседи теряются в догадках, как жить дальше», - пишет пропагандистка.

Она уверяет, что хуже всего дело обстоит с частным сектором, который оккупанты просто бросили на произвол судьбы в разгар морозов.

«Вероятно, предполагают, что мы можем сходить в тайгу за дровишками», - написала возмущенная любительница «русского мира».

Она уверяет, что это уже третий тотальный блэкаут в Донецке за последние пару месяцев. Коммунальная сфера в городе при российской оккупации почти полностью разрушена.