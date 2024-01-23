закрыть
23 января 2024, вторник, 17:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремлевская пропагандистка признала, что РФ вернула Донецк в 80-е

  • 23.01.2024, 17:30
  • 2,016
Кремлевская пропагандистка признала, что РФ вернула Донецк в 80-е

Любительница «русского мира» протрезвела.

Кремлевская пропагандистка Евгения Мартынова призналась, что украинский Донецк под российской оккупацией откатился в своем развитии на 40 лет назад. Электричество и вода в городе - редкость. Проблемы также с мобильной связью и финансовыми услугами.

Откровенно о бедах, который РФ принесла Донецку, пропагандистка написала на своем канале в Telegram 23 января, передает Диалог.UA.

Мартынова уверяет, что примерно половина Донецка сейчас сидит без света. Оккупационные «власти» ничего не объясняют жителям. Однако по городу ходят настойчивые слухи о сгоревшей подстанции, на восстановление которой потребуется не менее 10 дней. Люди в неведении и отчаянии.

«Банкоматы не работают. Большинство заправок закрыты, и на окраине удается хлебнуть немного дизеля из колонки, вызывающей в памяти 80-е… В больнице на другом конце города тоже отключили свет, и доктор пытается провести манипуляции в холоде и сумраке, отшучиваясь, что «как на поле боя»... Дозвониться кому-то почти невозможно, мобильный Интернет пропадает даже в центре: вышки обесточены… Соседи теряются в догадках, как жить дальше», - пишет пропагандистка.

Она уверяет, что хуже всего дело обстоит с частным сектором, который оккупанты просто бросили на произвол судьбы в разгар морозов.

«Вероятно, предполагают, что мы можем сходить в тайгу за дровишками», - написала возмущенная любительница «русского мира».

Она уверяет, что это уже третий тотальный блэкаут в Донецке за последние пару месяцев. Коммунальная сфера в городе при российской оккупации почти полностью разрушена.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко