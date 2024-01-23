Капитан ВМС ВСУ: Путин не может вести войну более двух лет 23.01.2024, 17:41

Украинский офицер обратил внимание на очень серьезный показатель.

Россия не готова вести войну более 2 лет, ведь ее фонд национального благосостояния уже наполовину «выпотрошен». В то же время РФ критически зависит от артиллерийских снарядов КНДР, а ее военная техника, выведенная из строя ВСУ, не восстанавливается должным образом. Об этом рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 гг. Андрей Рыженко в эфире «Эспрессо».

«РФ уже критически зависит от артиллерийских снарядов КНДР и это серьезный показатель. Количество российской техники, которая выводится нашими военными из строя, это также очень серьезный показатель. Потому что россияне якобы военную промышленность поставили на рельсы военного времени, но количество вооружения никак не удовлетворяет их потребности, и даже не покрывает их потери», - сказал Рыженко.

По словам капитана запаса ВМС, Россия не сможет вести войну более 2 лет. Эксперт также указал на финансовые трудности, с которыми сталкивается Россия, отметив, что фонд национального благосостояния страны уже наполовину исчерпан. Это свидетельствует о сложной экономической ситуации в стране, которая обременена санкциями и снижением цен на нефть.

«Фонд национального благосостояния РФ уже наполовину выпотрошен. Средств нет, чтобы покрывать все невзгоды, связанные с санкциями и падением цены на нефть. И это все происходит на фоне того, что американцы постепенно наращивают давление, чтобы санкции выполнялись. Кстати, сегодня россияне не использовали «Калибры», и это тоже интересный факт. Это является индикатором того, что россияне имеют проблемы с изготовлением ракет. Поэтому Россия неспособна более 2-х лет вести такую войну, а наши возможности полностью зависят от помощи со стороны партнеров», - подчеркнул он.