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Квартира в элитном доме с видом на Комсомольское озеро попала на аукцион

  • 23.01.2024, 17:52
Квартира в элитном доме с видом на Комсомольское озеро попала на аукцион

Напротив дома − большая парковая зона с набережной.

Этот монолитный дом возвели на проспекте Победителей в «нулевых» годах. Высотка с видом на Свислочь всегда была элитной − с закрытым двором, шлагбаумом и большими квартирами. Сейчас одна из квартир в доме попала на торги «БелЮрОбеспечения». Недвижимость продается за долги собственника, пишет realt.by.

Многоэтажка по проспекту Победителей, 57 была построена по индивидуальному проекту. В доме повышенной комфортности − 18 этажей. Он стоит на стилобате, в котором разместились коммерческие помещения. Подъезд к дому осуществляется через шлагбаум.

Для жильцов высотки оборудован свой двухуровневый подземный паркинг, выход к которому осуществляется из лифта. Небольшой внутренний двор расположен на втором уровне, стоящем на паркинге.

Жилье в доме проектировали большой площади, с несколькими балконами и санузлами.

Квартира, которая попала на торги — четырехкомнатная. Ее площадь составляет 124 квадратных метра. По фотографиям можно заметить, что в квартире сделан добротный ремонт.

Начальная стоимость квартиры — 509,4 тысячи рублей (около 161 тысячи долларов). Выходит, что метр с отделкой тут оценили примерно в 1300 долларов.

Среди обременений − арест, запрет совершения регистрационных действий суда и судебного исполнителя, ипотека. Отмечается, что в квартире зарегистрированы 2 человека.

Аукцион назначен на 6 февраля. Он будет проходить в электронном виде с 9 по 18 часов. Окончание приема заявок — 5 февраля. Задаток — 50,9 тысячи рублей.

Стоит отметить, что в нескольких минутах езды от дома на Победителей находится Немига с большим количеством магазинов, кафе и ресторанов, недалеко − торговые центры «Замок» и Palazzo, а прямо напротив дома − большая парковая зона с набережной Комсомольского озера.

Сейчас в доме продаются 4 квартиры по стоимости от 195 до 450 тысяч долларов.

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