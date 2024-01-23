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Названа идеальная продолжительность отпуска для здоровья

  • 23.01.2024, 18:00
Названа идеальная продолжительность отпуска для здоровья

Специалисты дали несколько советов по планированию отпуска.

В отличие от времени, которое мы посвящаем упражнениям и просмотру экранов, у нас нет четких указаний относительно того, сколько времени в отпуске нам нужно, чтобы полностью расслабиться и отвлечься от повседневной работы. Хотя наши ежегодные ассигнования на отпуск и бюджет на командировки являются ключевыми определяющими факторами, пока не существует алгоритма, который помог бы нам рассчитать количество дней, необходимых для сброса. Очень многое зависит от наших личных предпочтений в путешествиях и нашей индивидуальной способности переключаться с режима работы на режим отдыха и обратно.

«В целом, мои выводы заключаются в том, что оптимальную продолжительность отпуска (почти) невозможно исследовать, потому что вы не можете случайным образом распределить людей по продолжительности отпуска», — сообщила The Washington Post (перевод - lenta.ua) по электронной почте Джессика де Блум, один из исследователей исследования. «И даже если бы вы могли, это изменило бы больше факторов, таких как место отдыха, погода, социальный контекст и т. д.».

В исследовании 2012 года, которое было опубликовано в Журнале исследований счастья, де Блум и ее коллеги определили, что уровень самочувствия участников повысился рано, но достиг пика после недели отсутствия. Они также пришли к выводу, что продолжительность отпуска (средняя продолжительность исследования составила 23 дня) и большинство видов отдыха (за исключением «пассивных») лишь «слабо связаны» с улучшением здоровья во время и после поездок.

«Мы можем увидеть пик на восьмой день», — сказал де Блум, профессор Гронингенского университета в Нидерландах, — «но это не означает, что это будет оптимальная продолжительность отпуска».

Когда его спросили о золотом числе выходных, Ондрей Митас , исследователь и старший преподаватель Университета прикладных наук Бреды, также возразил. «Это чрезвычайно сложно измерить», — сказал он по телефону из Нидерландов. Тем не менее, он установил некоторые параметры в открытом поле: избегать слишком коротких или слишком длинных отпусков.

По его словам, во время слишком коротких отпусков путешественники, возможно, не смогут оторваться от работы, физически восстановиться после ежедневных жизненных стрессов или по-настоящему воссоединиться с близкими. В длительных поездках отдыхающий может впасть в рутину, поскольку новизна путешествия начинает угасать. (Многие люди предпочитают знакомство, возвращаясь в одно и то же место из года в год, или остаются там достаточно долго, чтобы стать частью сообщества.)

Один совет, который особенно уместен в начале планирования отпуска: нам следует взять несколько более коротких отпусков в течение года, вместо того, чтобы тратить весь отпуск на одно грандиозное путешествие. По мнению таких экспертов, как Митас и де Блум, план многократного отпуска может поднять настроение.

«Мы видим связь между частотой отпуска и счастьем или благополучием», — сказал Митас. «Поэтому при прочих равных условиях вам следует брать больше отпусков».

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