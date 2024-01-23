Россия может выйти из войны и вывести войска из Украины 4 23.01.2024, 18:25

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Украинский генерал назвал условие.

Вывод войск с территории Украины и внутренняя дестабилизация в самой России может состояться только в случае провала российских войск в войне против Украины. Во время чата на «Главреде» об этом заявил генерал армии Украины Николай Маломуж.

«Главным фактором, который приведет к дестабилизации в России, станут реальные провалы российских войск на фронте. Зная окружение Путина, могу сказать, что в таком случае оно восстанет против него, потому что встанет вопрос ответственности», - указывает генерал.

По словам Николая Маломужа, в случае стратегического провала в войне против Украины - в России будут искать виновного. Именно поэтому политики и бизнесмены высокого уровня, а также военные и спецслужбы, будут договариваться о том, как отстранить Путина от власти, выставив его виновником всего этого, а они вообще были жертвами.

«С другой стороны, будет стоять вопрос, что окружение Путина может прийти к власти и создать переходное правительство, которое обеспечит контроль над ядерным оружием, а также переходный формат во всех переговорных процессах: и по выводу российских войск из Украины, и о предоставлении нам гарантий безопасности, и по уплате репараций и т.д.», - отмечает генерал.

Однако он отметил, что для этого нужны реальные мощные перспективы победы на фронте и освобождения оккупированных территорий.

«К тому времени будет продолжаться сложный процесс: будет и давление со стороны иностранцев, будут и фронтальные бои, будет и попытка затянуть процесс, ведь Путин будет загнан в тупик. Он не хочет отвечать за все это, а потому любым способом будет держаться за власть, наращивать ресурсы, пытаться дезориентировать своих партнеров и союзников, убеждая в том, что он готов к масштабным боям, но фронт все разоблачит», - делает вывод Маломуж.

Он резюмирует, что украинцам нужно готовиться к стратегическим сражениям, которые приведут к освобождению наших территорий.

«Это станет концом для режима Путина. Если это удастся, весь мир сможет почувствовать облегчение из-за отсутствия агрессора. Наши победы должны создать предпосылки для дестабилизации ситуации в России и отстранения Путина как из близкого окружения, так и возможно, путем массовых протестов и восстаний», - добавил он.