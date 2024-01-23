«Двоюродная бабушка открыла страницы моей семьи, о которых я даже не подозревал» 1 23.01.2024, 18:38

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Как и зачем белорусы ищут родственников в Польше.

В советские годы многие польские семьи, которые оказались на территории Беларуси, потеряли связь с близкими, жившими в Польше. Теперь многие пытаются найти родственников и узнать историю своей семьи.

Белорусы рассказали MOST , как и зачем искали своих дальних родственников в Польше и что из этого вышло.

«Двоюродная бабушка открыла те страницы моей семьи, о которых я даже не подозревал»

Олег переехал в Польшу в 2021 году. Мужчина знал о своих польских корнях по материнской линии. Мама ему рассказывала, что где-то в Польше у них есть родственники. Но с ними семья Олега никогда не встречалась.

А вот про то, что в Польше живут и родственники по линии отца, мужчина ничего не знал. Родители Олега развелись, когда он был ребёнком. А в конце 1990-х отец умер.

— Когда я был уже в Польше, мне позвонил дядя из Гродно и сказал, что в Польше живёт моя родственница — сестра моей бабушки по линии отца. Предложил связаться с ней, познакомиться, съездить в гости, дал номер телефона. Мол, может, она мне чем-то поможет, — вспоминает Олег.

Помощь ему была не нужна, но было интересно узнать эту женщину.

— Мне всегда хотелось закрыть этот пробел. Я позвонил ей и сказал, кто я. Звонку она была рада. И практически сразу вспомнила моего отца. Потом начала рассказывать о нашей семье. В конце разговора пригласила к себе в гости на Пасху.

Спустя три месяца после разговора, как раз на Пасху, вместе с женой Олег отправился в гости, за 540 километров — в небольшой город под Вроцлавом.

— В Беларуси Пасху мы отмечали очень редко. Приехав к бабушке, были очень удивлены. Был накрыт стол — множество блюд. Была её семья. Ей хотелось показать, как это всё происходит у них. Поэтому появилось ощущение, что мы обрели утраченные семейные традиции.

Двоюродная бабушка рассказывала Олегу про его родную бабушку. Про то, как проходила война под Гродно. Про немцев. Про отношение к Советам. Про деда, который служил в Армии Крайовой. Показывала фотографии. А к концу встречи вместе с бабушкой Олег составил своё генеалогическое древо.

— Она открыла те страницы моей семьи, о которых я даже не подозревал. И мне было важно узнать это, — говорит Олег.

Та встреча оказалась единственной.

— Мы созванивались ещё несколько раз. Бабушка приглашала нас на Рождество и на следующую за ним Пасху. Мы с женой не поехали, так как это было достаточно далеко, а мы работали. А спустя несколько месяцев после Пасхи она умерла. Но я рад, что мы успели с ней познакомиться, встретиться и пообщаться.

После этого Олег решил связаться и с родственниками по материнской линии. Они тоже живут где-то под Вроцлавом. Но если бабушка по отцовской линии была рада познакомиться с двоюродным внуком, то тут мужчина потерпел неудачу.

— Я написал родственникам в «Фейсбуке». Они отвечали холодно. Не хотели идти на контакт. Может, они думают, что я на что-то претендую. Может, потому что молодые. Может, потому что им не интересна история их семьи. Не знаю почему. Но думаю, что это вопрос времени, и нам ещё удастся встретиться.

«Понимание, что недалеко живут мои родственники, не даёт мне покоя»

Константин впервые оказался в Польше в 2015 году. Тогда он поступил в университет во Вроцлаве. О том, что в Польше живут его родственники, молодой человек не знал. Но тут бабушка рассказала ему, что там живут племянники мужа её родной сестры — когда-то та вышла замуж за поляка и переехала в Польшу. Бабушка дала Константину номер телефона и попросила с ними связаться. Но делать этого он не стал.

— Я жил и учился во Вроцлаве, а родственники жили где-то на Подляшье. Мне было не до этого. Я был 18-летним парнем, занятым встречами с друзьями и учёбой. Я не собирался никого искать. Бабушка тогда на меня обиделась.

Не закончив университет, Константин уехал в Беларусь. А спустя пять лет вернулся в Польшу со своей семьёй на постоянное место жительства.

— За это время многое изменилось. Я стал взрослым. А с рождением ребёнка у меня появился интерес к изучению семьи родителей. Более того, теперь я живу в Белостоке, и понимание, что где-то недалеко живут мои, пусть и не кровные, родственники, не даёт мне покоя. У меня есть только пара имён, фамилия и приблизительный возраст. Знаю, что в молодости они несколько раз приезжали в Лиду. И что потом бабушка несколько раз с ним созванивалась. Больше о них мне ничего неизвестно. Поиски усложняются тем, что номер, который бабушка давала мне много лет назад, сейчас неактивен, а сама бабушка умерла два года назад.

Тем не менее сейчас Константин начинает заниматься поисками. Мужчина «прошерстил» «Фейсбук» и нашёл несколько совпадений. Но написать этим людям пока не решился.

— Попросил маму, чтобы она порасспрашивала других наших родственников в Беларуси, может быть, кто-то что-то помнит об этих племянниках. А может быть, у кого-то остались фотографии. Сейчас хочу собрать больше информации, а уже потом буду писать незнакомым людям.