закрыть
23 января 2024, вторник, 19:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Помощь Украине будет одним из приоритетов Италии во главе G7

  • 23.01.2024, 18:42
Помощь Украине будет одним из приоритетов Италии во главе G7

Цель «Большой семерки» - заверить Киев в полной поддержке.

Италия намерена сделать поддержку Украины и регулирование искусственного интеллекта приоритетами своего председательства в «Большой семерке» (G7) в 2024 году. Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство Reuters.

В контексте войны в Украине целью G7 будет заверить Киев в полной поддержке и не показать России никаких признаков слабости, пишет агентство. Среди других тем саммитов G7 в этом году - конфликт на Ближнем Востоке, продовольственная безопасность, изменение климата, развитие Африки и отношения с Китаем, перечисляет Reuters.

Саммит лидеров стран G7 пройдет в итальянской Апулии в середине июня. Всего в течение текущего года состоятся 20 встреч «Большой семерки» на уровне министров. В середине марта речь пойдет о промышленности, технологиях и цифровизации.

Затем, вероятно, будут подняты вопросы искусственного интеллекта. По словам источников Reuters, министры обсудят влияние технологии на рабочие места, а также этические стороны ИИ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко