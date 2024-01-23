Помощь Украине будет одним из приоритетов Италии во главе G7 23.01.2024, 18:42

Цель «Большой семерки» - заверить Киев в полной поддержке.

Италия намерена сделать поддержку Украины и регулирование искусственного интеллекта приоритетами своего председательства в «Большой семерке» (G7) в 2024 году. Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство Reuters.

В контексте войны в Украине целью G7 будет заверить Киев в полной поддержке и не показать России никаких признаков слабости, пишет агентство. Среди других тем саммитов G7 в этом году - конфликт на Ближнем Востоке, продовольственная безопасность, изменение климата, развитие Африки и отношения с Китаем, перечисляет Reuters.

Саммит лидеров стран G7 пройдет в итальянской Апулии в середине июня. Всего в течение текущего года состоятся 20 встреч «Большой семерки» на уровне министров. В середине марта речь пойдет о промышленности, технологиях и цифровизации.

Затем, вероятно, будут подняты вопросы искусственного интеллекта. По словам источников Reuters, министры обсудят влияние технологии на рабочие места, а также этические стороны ИИ.