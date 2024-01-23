Удар украинских дронов парализовал терминал крупнейшего в России производителя СПГ 23.01.2024, 19:04

1,272

Спустя три дня после налета БПЛА терминал продолжает простаивать.

Удар украинских дронов на Ленинградскую область, в результате которого был поражен порт Усть-Луга на Балтийском море, парализовал работу экспортного терминала «Новатэка» — крупнейшего в РФ производителя сжиженного природного газа (СПГ).

Спустя три дня после налета БПЛА терминал, через который за рубеж ежегодно продавалось до 5 млн тонн нефтепродуктов, продолжает простаивать, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и данные по отгрузкам.

В результате удара на терминале, который расположен в главном порту России на Балтийском море, были повреждены две цистерны и насосная станция, а возникший пожар экстренные службы тушили больше суток. «Новатэк» сообщил, что остановил технологические процессы на заводе, который на отгружал экспорт нафту и авиакеросин покупателям в Малайзии, Сингапуре, на Тайване и в Китае.

Перевалка нефти в Усть-Луге, который вместе с другими балтийскими портами обеспечивает 40% российского нефтяного экспорта, возобновилась в понедельник, рассказали источники Reuters: танкеры, отведенные в море на время тушения пожара, вернулись к причалу. Но терминал «Новатэка» продолжает «стоять». Это обходится компании в $2 млн в день, оценивает аналитик БКС Рональд Смит. Ремонт может занять несколько недель, а в худшем случае — растянется на несколько месяцев, предупреждает он.

Полноценным «шоком» может обернуться атака на балтийские порты, если от нее пострадают нефтяные терминалы, полагает Виктор Курилов, старший аналитик по рынку нефти Rystad Energy. Из Усть-Луги и Приморска за границу отправляется более 75% нефти сорта Urals, или порядка 1,5 млн баррелей в день.

Альтернативных путей для вывоза за границу таких объемов нефти у России практически нет, указывает Сергей Вакуленко, исследователь Берлинского центра по изучению России и Евразии Фонда Карнеги: «Регулярные атаки или удары тяжелых дронов могут нарушить работу балтийских портов и привезти к сокращению объемов экспорта».