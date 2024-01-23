Журналист Сергей Наумчик покидает «Радыё Свабода»
- 23.01.2024, 19:30
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Он заявил, что продолжит заниматься белорусским делом.
Журналист Сергей Наумчик покидает «Радыё Свабода» после 25 лет работы в штате редакции. Об этом он сообщил в Facebook. Он подчеркнул, что достиг минимального пенсионного возраста для граждан США — 62 года.
Наумчик поблагодарил коллег за то, что помогли ему вернуться в журналистику, и редакцию «Радыё Свабода» — за возможность подготовить сборники публицистики Василя Быкова, воспоминания Ивонки Сурвиллы, книги репортажей об Алесе Беляцком и Станиславе Шушкевиче, а также за возможность издавать собственные книги.
Наумчик заявил, что продолжит заниматься белорусским делом.
Сергей Наумчик был депутатом Верховного Совета 12-го созыва, входил в оппозицию БНФ. Весной 1996 года вместе с Зеноном Позняком был вынужден покинуть Беларусь.