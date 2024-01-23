Журналист Сергей Наумчик покидает «Радыё Свабода» 23.01.2024, 19:30

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Он заявил, что продолжит заниматься белорусским делом.

Журналист Сергей Наумчик покидает «Радыё Свабода» после 25 лет работы в штате редакции. Об этом он сообщил в Facebook. Он подчеркнул, что достиг минимального пенсионного возраста для граждан США — 62 года.

Наумчик поблагодарил коллег за то, что помогли ему вернуться в журналистику, и редакцию «Радыё Свабода» — за возможность подготовить сборники публицистики Василя Быкова, воспоминания Ивонки Сурвиллы, книги репортажей об Алесе Беляцком и Станиславе Шушкевиче, а также за возможность издавать собственные книги.

Наумчик заявил, что продолжит заниматься белорусским делом.

Сергей Наумчик был депутатом Верховного Совета 12-го созыва, входил в оппозицию БНФ. Весной 1996 года вместе с Зеноном Позняком был вынужден покинуть Беларусь.