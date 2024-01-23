Лукашенко уволил замглавы своей администрации 3 23.01.2024, 19:33

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Максим Ермолович

Также уволен глава Комитета по стандартизации.

Александр Лукашенко подписал указы об освобождении от должностей замглавы своей администрации Максима Ермоловича и главы Комитета по стандартизации Валентина Татарицкого. Об этом сообщает его пресс-служба.

Максим Ермолович и Валентин Татарицкий будут работать в новом составе Коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Ермолович в ЕЭК займет пост члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию, а Татарицкий будет работать в качестве члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК.