Лукашенко уволил замглавы своей администрации

Лукашенко уволил замглавы своей администрации3
- 23.01.2024, 19:33
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Также уволен глава Комитета по стандартизации.
Александр Лукашенко подписал указы об освобождении от должностей замглавы своей администрации Максима Ермоловича и главы Комитета по стандартизации Валентина Татарицкого. Об этом сообщает его пресс-служба.
Максим Ермолович и Валентин Татарицкий будут работать в новом составе Коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба Лукашенко.
Ермолович в ЕЭК займет пост члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию, а Татарицкий будет работать в качестве члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК.