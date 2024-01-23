закрыть
23 января 2024, вторник, 19:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко уволил замглавы своей администрации

3
  • 23.01.2024, 19:33
  • 2,852
Лукашенко уволил замглавы своей администрации
Максим Ермолович

Также уволен глава Комитета по стандартизации.

Александр Лукашенко подписал указы об освобождении от должностей замглавы своей администрации Максима Ермоловича и главы Комитета по стандартизации Валентина Татарицкого. Об этом сообщает его пресс-служба.

Максим Ермолович и Валентин Татарицкий будут работать в новом составе Коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Ермолович в ЕЭК займет пост члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию, а Татарицкий будет работать в качестве члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко