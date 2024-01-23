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Литва вручила Беларуси ноту в связи с нарушением границы

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  • 23.01.2024, 20:01
  • 2,752
Литва вручила Беларуси ноту в связи с нарушением границы

В Игналинском районе патруль из трех белорусских пограничников вошел на территорию Литвы.

Временному поверенному в делах Беларуси в Литве 23 января была вручена нота протеста из-за нарушения границы белорусскими пограничниками, сообщает МИД Литвы.

В ведомстве отметили, что в ноте выражен решительный протест против неоднократных нарушений государственной границы Литвы. МИД Литовской Республики потребовал от Беларуси как можно скорее дать объяснение данному инциденту и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, ранее Служба охраны госграницы Литвы сообщила, что в Игналинском районе патруль из трех белорусских пограничников вошел на территорию Литвы на 2,5 метра.

Это все фиксировалось литовской стороной, на место были высланы литовские пограничники, но их вмешательство не потребовалось — белорусский патруль, обойдя мостки, вернулся на территорию Беларуси.

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