В среду в Беларуси ожидается до +5 градусов 23.01.2024, 20:14

Будет облачная погода.

В Беларуси 24 января ожидается сильный ветер, снег и гололедица. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем во многих районах — осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью местами образуется слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, а днем местами по западу — до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 2 — плюс 3 градуса, а днем — минус 1 — плюс 5 градусов.