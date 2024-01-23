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В среду в Беларуси ожидается до +5 градусов

  • 23.01.2024, 20:14
В среду в Беларуси ожидается до +5 градусов

Будет облачная погода.

В Беларуси 24 января ожидается сильный ветер, снег и гололедица. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем во многих районах — осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью местами образуется слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, а днем местами по западу — до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 2 — плюс 3 градуса, а днем — минус 1 — плюс 5 градусов.

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