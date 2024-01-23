Бельгия передаст Украине доходы от замороженных активов РФ 1 23.01.2024, 20:21

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Об этом сообщил министр обороны Бельгии.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер анонсировала военную помощь Украине в размере €611 млн в 2024 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В кабинете министров Бельгии подтвердили эту информацию газете La Libre Belgique, уточнив, что речь идет о передаче Киеву прибыли от российских активов, которые были заморожены в стране.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в соцсети X (ранее Twitter) сообщал о телефонном разговоре со своей бельгийской коллегой по поводу оказания военной помощи Киеву. Он также рассказал, что в ходе беседы в том числе обсуждалась возможность участия Брюсселя в обучении украинских пилотов.

Страны Европейского союза, G7 и Австралия заморозили российские активы на своих территориях после начала военной операции на Украине. Речь идет о $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка России как в денежном эквиваленте, так и в ценных бумагах. La Libre Belgique уточняет, что €180 млрд из них находятся в Бельгии, у финансовой группы Euroclear, которая в том числе обрабатывает международные платежи.