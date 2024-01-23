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Наталья Радина: Очередной беспредел режима вызовет еще большую ненависть

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  • 23.01.2024, 20:25
  • 3,074
Наталья Радина: Очередной беспредел режима вызовет еще большую ненависть
Наталья Радина

Власти в корне просчитались.

Во вторник с самого утра по всей стране силовики приходят к некоторым оставшимся в Беларуси экс-политзаключенным, а также к родным узников совести.

Задержана жена лидера белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович. Она находится в Заводском РУВД.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина отреагировала в «Фейсбуке» на череду задержаний в Беларуси:

— Марину Адамович задержали только потому, что она добивалась информации о судьбе своего мужа. Почти 11 месяцев власти скрывают состояние и местонахождение лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича. Марина постоянно писала запросы, жалобы, обивала пороги колонии в Глубоком и ДИНа, добиваясь свидания или звонка от мужа. В отместку власти решили арестовать и ее.

Сегодняшние обыски и задержания родственников политзаключенных — еще одна попытка запугать всех недовольных. Семьи политзаключенных, понятно, никак не могут полюбить эту власть. Но расчет в корне неверный. Очередной беспредел вызовет еще большую ненависть и, надеюсь, реакцию на Западе.

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