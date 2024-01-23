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Польский «Заглембе» отказался от сборов в Турции, чтобы обезопасить белорусов

  • 23.01.2024, 20:53
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Польский «Заглембе» отказался от сборов в Турции, чтобы обезопасить белорусов

Руководство футбольного клуба посчитало, что в Турции белорусов могут задержать

Польский клуб «Заглембе» из второго дивизиона, главным тренером которого недавно стал белорус Александр Хацкевич, отказался от ранее запланированных сборов в Турции «по политическим причинам». Руководство клуба посчитало, что поездка в Турцию может быть опасна для белорусов и там они могут быть задержаны, сообщает Most на основании сообщений польской прессы.

Помимо Александра Хацкевича, в состав «Заглембе» из города Сосновец в качестве спортивного директора входит другой белорус — Михаил Залевский.

Председатель правления «Заглембе» Аркадиуш Александер отметил, что руководство опасается задержания тренерского штаба на месте проведения сборов, и в этом вопросе были консультации с польским посольством.

Еще одной причиной, по которой клуб отказался от поездки в Турцию, стала финансовая составляющая. Новый акционер клуба Рафал Коллинз дал понять, что поездка в Турцию финансово обременит клуб, которому и так приходится следить за каждой копейкой, инвестируя в первую очередь в своих игроков.

Александр Хацкевич ранее неоднократно высказывался против агрессии России в Украине и насилия в Беларуси в 2020 году.

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