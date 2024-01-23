Умеров: РФ жертвует 400 солдатами ради захвата 1 квадратного км украинской земли 23.01.2024, 21:02

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Рустем Умеров

За примерно два месяца российские захватчики в попытках продвинуться потеряли более 54 тысяч солдат.

Кремль жертвует примерно 400 своими «вояками» в обмен на 1 квадратный километр украинской земли.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе выступления на сегодняшнем 18-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которое проходит в формате онлайн 23 ноября, чиновник отметил, что РФ отправила насмерть тысячи солдат.

«Они жертвуют в среднем 400 солдатами в обмен на один квадратный километр земли. С момента нашей последней встречи (прошлое заседание «Рамштайн» состоялось 22 ноября 2023 - Ред.) Россия потеряла более 54 тысяч солдат. Однако враг имеет неограниченный мобилизационный ресурс», - рассказал Умеров.

Также глава МОУ высказался относительно «стратегических» результатов вражеских наступлений, в частности прокомментировал ситуацию в Бахмуте и Марьинке.

«Вряд ли можно считать достижением то, что огромная военная промышленность России, вся армия агрессора круглогодично захватывала руины двух городов — Бахмута и Марьинки», - сказал он.

Вместе с тем, Умеров отметил, что противник не прекращает наступательных действий по всей линии фронта и по всей Украине.

«Противник использовал в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы. Несмотря на свои ресурсы и преимущество в производстве оружия, Россия не приблизилась к своим стратегическим целям. Вся российская военная машина работает в полную силу, чтобы атаковать маленькие украинские села», - сказал министр.

Глава Минобороны добавил, что при этом даже при шестикратном артиллерийском преимуществе россияне не смогли достичь «хоть какого-то существенного результата».

«Представьте, как бы изменилась ситуация на поле боя, будь пропорции 1 к 1. Поэтому для Украины крайне важна ваша постоянная поддержка и увеличение пакетов военной помощи», - заявил он.