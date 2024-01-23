закрыть
23 января 2024, вторник, 21:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вблизи Берлина взорвался околоземный астероид

1
  • 23.01.2024, 21:14
  • 2,106
Вблизи Берлина взорвался околоземный астероид
Иллюстративное фото

Видеофакт.

Вблизи Берлина взорвался околоземный астероид. Видео опубликовано в Twitter.

Ученые обнаружили пролетевший над столицей Германии астероид еще до того, как вспыхнул над Землей.

Он получил название 2024 BXI. Астероид впервые обнаружил венгерский астроном Кристиан Сарнецкий. Он идентифицировал космическую породу с помощью 60-сантиметрового телескопа Шмидта.

В городе Лейпциг на севере Германии камера видеонаблюдения зафиксировала этот яркий метеор.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип