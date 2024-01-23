Вблизи Берлина взорвался околоземный астероид 1 23.01.2024, 21:14

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Иллюстративное фото

Видеофакт.

Вблизи Берлина взорвался околоземный астероид. Видео опубликовано в Twitter.

Ученые обнаружили пролетевший над столицей Германии астероид еще до того, как вспыхнул над Землей.

Он получил название 2024 BXI. Астероид впервые обнаружил венгерский астроном Кристиан Сарнецкий. Он идентифицировал космическую породу с помощью 60-сантиметрового телескопа Шмидта.

В городе Лейпциг на севере Германии камера видеонаблюдения зафиксировала этот яркий метеор.

Here's the full video of the asteroid #Sar2736, a ~1 m object that broke up some 50 m west of #Belin, #Germany, and probably dropped some meteorites on the ground. Video credit: https://t.co/72o6ZzPNz8 pic.twitter.com/PA73dkqid1 — Denis Vida (@meteordoc) January 21, 2024