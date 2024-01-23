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Польша и страны Балтии предлагают запретить импорт из РФ сжиженного газа и алюминия

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  • 23.01.2024, 21:29
Польша и страны Балтии предлагают запретить импорт из РФ сжиженного газа и алюминия

Страны также хотят, чтобы новый пакет санкций распространялся на Беларусь по секторам.

Польша и страны Балтии совместно подготовили новые предложения по секторальным санкциям ЕС против России в связи с ее вторжением на Украину. Они включают запрет на импорт СПГ и алюминия из России. Об этом агентству сообщил PAP 23 января польский дипломат.

По данным журналистов, предложение также включает запрет на передачу знаний, научное сотрудничество с Россией, дальнейшие меры по борьбе с обходом санкций Москвой, ужесточение санкций в авиационном секторе и расширение списка запрещенных беспилотных изделий.

Польша и страны Балтии также хотят, чтобы новый пакет санкций распространялся на Беларусь по секторам. Идея состоит в том, чтобы не дать России обойти ограничения ЕС, используя Минск.

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