Саженцы деревьев и кустарников в Беларуси можно будет брать бесплатно из леса 4 23.01.2024, 21:46

2,828

С весны 2024.

В Беларуси вступил в силу обновленный Лесной кодекс, который даст простым белорусам, которые хотят посадить на своем участке или во дворе декоративные деревья или кустарники, бесплатно взять их в лесу. Об этом sb.by рассказал первый замминистра лесного хозяйства Александр Драгун.

По его словам, в лес за деревьями и кустарниками люди смогут отправиться уже весной, но предварительно стоит сообщить о своем желании в лесхоз или лесничество, и специалисты «укажут место, где можно выкопать бесплатно несколько деревьев».

Участки, где можно будет выкапывать деревья и кустарники для себя бесплатно, время от времени будут меняться, чтобы не навредить природе.

«Будем исходить из поступающих обращений и стараться оперативно подбирать места, где разрешена заготовка дикорастущих растений, рядом с местом проживания человека», - подчеркнул Александр Драгун и добавил, что у министерства есть возможность отследить, чтобы новшеством не воспользовались предприимчивые организации.