Торговля Германии с РФ: импорта почти нет, экспорт упал 5 23.01.2024, 21:48

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В ФРГ впервые возник торговый профицит с Россией.

После прекращения импорта российских энергоносителей у Германии возник профицит в двусторонней торговле с РФ, чего раньше никогда не было. Об этом пишет DW со ссылкой на итоговые данные за 2023 год Федерального статистического ведомства (Destatis).

Россия теперь занимает 20-е место среди крупнейших торговых партнеров Германии (не включая страны ЕС). До начала полномасштабного вторжения в Украину РФ входила в пятерку важнейших рынков сбыта немецкой продукции.

Согласно данным Destatis немецкие поставки в РФ составили в декабре 2023 года 600 млн евро и снизились по сравнению с декабрем 2022 года на 32,3%. Даже далекая Австралия, которая никогда не была приоритетным экспортным рынком для немецкого бизнеса, приобрела в Германии за месяц продукцию на 1 млрд евро, отмечают в DW.

Из представленных Destatis ранее (8 января) данных также следует, что импорт в Германию из России рухнул с января по ноябрь прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 90% и составил за 11 месяцев 3,5 млрд евро, что менее 0,3% суммарного немецкого импорта.

Суммарный экспорт Германии в государства ЕС и в третьи страны достиг в январе-ноябре 2023 года 1,43 трлн евро, из них поставки в Россию составили менее 0,6% от этого объема.

Поэтому для немецкой экономики в целом российский рынок сбыта стал фактически маргинальным, указывают авторы материала.

В Россию продолжают поступать товары, не попавшие под санкции, некоторых немецких компаний. Это прежде всего лекарства — медикаменты стали главной статьей немецкого экспорта в РФ — и продукты питания.