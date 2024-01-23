Режим Лукашенко обиделся, что не получил приглашение на крупнейшие учения НАТО 2 23.01.2024, 22:03

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Маневры пройдут в том числе на границе с Калининградской областью и Беларусью.

«Несмотря на заявления о приверженности выполнению Венского документа, действия отдельных государств вызывают как минимум непонимание», заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко.

По его словам, страны НАТО планируют привлечь 90 тыс. военнослужащих на крупнейшие за десятилетия учения, но ни уведомления, ни приглашения Беларусь не получала.

«Нарушены положения глав V и VI Венского документа, предписывающие направление информации об учениях и приглашения принять участие в наблюдении. Такой подход не имеет ничего общего с декларируемым стремлением сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе», — отметил Ревенко.

Представитель Минобороны также вспомнил Польшу, которая «планирует в конце февраля начать учения „Драгун-2024“ с существенным превышением пороговых значений» и не уведомила об этом Беларусь.

Напомним, ранее сообщалось, что около 90 000 военнослужащих примут участие в крупнейших за последние десятилетия учениях Североатлантического альянса (НАТО) — «Стойкий защитник».

Как заявил на пресс-конференции 18 января в Брюсселе главнокомандующий объединенных вооруженных сил альянса в Европе Крис Каволи, учения продлятся до мая.

«Альянс покажет свою способность укрепить Евроатлантический регион, переправив через Атлантический океан силы из Северной Америки», — заявил он. Во время учений отработают сценарий возможного конфликта НАТО с «почти равным ему соперником».