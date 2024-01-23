Можно ли будет уехать за границу из Украины во время войны по множественному гражданству? 23.01.2024, 22:15

Ответ дал глава МИД Украины.

Военнообязанные не смогут выехать за границу, получив еще одно гражданство после того, как закон о множественном гражданстве будет принят. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает «Лига».

Журналист спросил, сможет ли человек (если законопроект примут) получить еще одно гражданство и потребовать выпустить себя из страны во время военного положения. Речь шла о военнообязанных, которым ограничен выезд за границу во время войны.

«Нет, эти вопросы также урегулированы. У человека есть свой долг служения и защиты Родины, он предусмотрен Конституцией Украины. Все это тоже регламентировано: и выполнение воинского долга, и финансовые обязательства перед государством», – ответил Кулеба.

По его словам, Украина «не придумывала велосипед», и институты множественного гражданства есть во многих странах.

Согласно статье 65 Конституции, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом.