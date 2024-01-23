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Можно ли будет уехать за границу из Украины во время войны по множественному гражданству?

  • 23.01.2024, 22:15
Можно ли будет уехать за границу из Украины во время войны по множественному гражданству?

Ответ дал глава МИД Украины.

Военнообязанные не смогут выехать за границу, получив еще одно гражданство после того, как закон о множественном гражданстве будет принят. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает «Лига».

Журналист спросил, сможет ли человек (если законопроект примут) получить еще одно гражданство и потребовать выпустить себя из страны во время военного положения. Речь шла о военнообязанных, которым ограничен выезд за границу во время войны.

«Нет, эти вопросы также урегулированы. У человека есть свой долг служения и защиты Родины, он предусмотрен Конституцией Украины. Все это тоже регламентировано: и выполнение воинского долга, и финансовые обязательства перед государством», – ответил Кулеба.

По его словам, Украина «не придумывала велосипед», и институты множественного гражданства есть во многих странах.

Согласно статье 65 Конституции, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом.

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