СБУ показала, как «белые волки» отстреливают оккупантов 23.01.2024, 22:48

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Ликвидировали более 70 целей.

Подразделение Центра специальных операций «А» СБУ «Белый волк» за последний месяц ликвидировало более 70 целей.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Службу безопасности Украины.

«Наши спецназовцы очень любят «минусировать» врагов вместе с их техникой и укрепленными позициями», - объяснили в СБУ.

По данным Службы безопасности Украины, спецназовцы уничтожили 72 цели за последний месяц. Среди них:

8 танков,

8 ББМ,

2 военных грузовика,

1 систему ПВО,

1 РЛС вместе с аппаратной частью и антенной системой,

39 фортификационных объектов,

7 огневых позиций,

1 склад с боеприпасами.