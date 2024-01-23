закрыть
23 января 2024, вторник, 23:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Парламент Турции одобрил заявку Швеции в НАТО

  • 23.01.2024, 23:06
Парламент Турции одобрил заявку Швеции в НАТО

Теперь ее присоединение к альянсу зависит только от решения Венгрии.

Парламент Турции во вторник, 23 января, одобрил вступление Швеции в НАТО после нескольких месяцев обсуждения. Теперь решение должна принять Венгрия, сообщает Bloomberg.

Для одобрения ратификационного протокола требовалось простое большинство участвовавших в голосовании депутатов Великого национального собрания, в котором правящая Партия справедливости и развития и ее союзник — Партия националистического движения имеют более 300 из 600 мест.

Теперь документ передадут на подпись президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип