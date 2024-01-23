Парламент Турции одобрил заявку Швеции в НАТО 23.01.2024, 23:06

Теперь ее присоединение к альянсу зависит только от решения Венгрии.

Парламент Турции во вторник, 23 января, одобрил вступление Швеции в НАТО после нескольких месяцев обсуждения. Теперь решение должна принять Венгрия, сообщает Bloomberg.

Для одобрения ратификационного протокола требовалось простое большинство участвовавших в голосовании депутатов Великого национального собрания, в котором правящая Партия справедливости и развития и ее союзник — Партия националистического движения имеют более 300 из 600 мест.

Теперь документ передадут на подпись президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.