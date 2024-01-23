Трамп нарастил отрыв от главной конкурентки перед праймериз в Нью-Гэмпшире 23.01.2024, 23:54

Дональд Трамп

Опрос.

После того как Рон Десантис выбыл из праймериз Республиканской партии, Дональд Трамп увеличил свое преимущество над Никки Хейли в Нью-Гэмпшире, где голосование запланировано на 23 января.

Об этом свидетельствует последний опрос, проведенный Саффолкским университетом, NBC10 Boston и Boston Globe.

Поддержка Трампа выросла на 3 процентных пункта в последнем опросе перед праймериз в штате во вторник, что дает ему преимущество в 60% против 38% у Хейли.

Опрос проводился 21-22 января, погрешность составляет 4,4%.

В воскресенье губернатор Флориды Рон Десантис объявил, что приостанавливает свою республиканскую президентскую кампанию, завершая борьбу за Белый дом непосредственно перед праймериз в Нью-Гэмпшире. Он заявил о поддержке Трампа.

Неудачный результат Никки Хейли в Нью-Гэмпшире может приглушить энтузиазм ее доноров и расчистить путь Трампу к номинации от республиканцев.

Ранее Хейли публично поставила под сомнение способность Трампа снова стать президентом.

Перед этим она заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Дональда Трампа, если он выиграет номинацию от Республиканской партии.