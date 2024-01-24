В Минске пьяный пассажир микроавтобуса сломал нос водителю легковушки 24.01.2024, 1:21

За то, что тот посигналил.

В Минске будут судить 47-летнего мужчину, который избил водителя. Об этом со ссылкой на прокуратуру пишет агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что обвиняемый ехал с супругой по Старовиленскому тракту — выпивший мужчина находился на пассажирском сиденье. Неподалеку от перекрестка их микроавтобус заглох, а следовавший за ними водитель стал непрерывно сигналить. Тогда фигурант вышел из салона и подошел к нему. Между мужчинами случился словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил 61-летнего оппонента по лицу, сломав ему нос.

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство). Максимальная санкция данной части статьи — 3 года лишения свободы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде личного поручительства.