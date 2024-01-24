В Германии хотят запретить употреблять алкоголь до 18 лет 24.01.2024, 3:46

Даже в присутствии родителей.

В правительстве Германии предлагают повысить до 18 лет возраст, с которого разрешается употребление алкоголя.

Об этом сообщает Bild.

Федеральный комиссар по вопросам наркомании и наркотиков от социал-демократов Буркхард Блинерт предлагает запретить разрешение на употребление алкоголя в присутствии родителей с 14 лет.

«Когда дети и подростки сидят рядом с родителями, влияние алкоголя было и остается неизменным и катастрофическим в этом возрасте», – сказал он в интервью Ippen Media.

По его словам, запрет на употребление алкоголя родителями и подростками является уникальным в Европе в таком виде. Поэтому он предлагает установить стандартный возрастной ценз в 18 лет для всех веществ, вызывающих зависимость.

«Это отражает анахроническое восприятие того, что в Германии нет проблемы с алкоголем. Но у нас действительно есть серьезная проблема с его потреблением», – считает Блинерт.

Институт исследований системы здравоохранения Бармера недавно сообщил, что 1,5 миллиона человек в Германии имеют зависимость от алкоголя и получали стационарное или амбулаторное лечение в 2022 году.

В то же время цифры для молодежи очень отличаются. Согласно опросам Федерального статистического ведомства, в 2021 году около 11 700 детей и молодых людей в возрасте от 10 до 19 лет были госпитализированы из-за острого злоупотребления алкоголем.

В 2019 году таких случаев было около 20 300. Самый высокий показатель зафиксировали в 2012 году: 26 700 случаев лечения. Самый низкий показатель составлял 11 500 детей и подростков в 2001 году.

Федеральная ассоциация педиатров поддерживает эту инициативу. Ее представитель Якоб Маске заявил, что алкоголь может иметь делали более токсичное воздействие на растущий мозг, а более раннее знакомство с наркотиками или алкоголем, увеличивает вероятность возникновения зависимости в будущем.