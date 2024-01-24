Прошли пешком более 600 км: украинские разведчики уничтожили три российских ТУ-22М3 3 24.01.2024, 8:06

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В ГУР раскрыли детали операции.

В августе 2023 года украинские разведчики уничтожили три бомбардировщика ТУ-22М3 на территории Российской Федерации, однако, возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведгруппа попала в засаду и понесла потери. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что разведгруппа преодолела пешком более 600 километров по территории противника. Пробравшись в глубокий тыл, разведчики полностью уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два серьезно повредили.

Как отмечают в ГУР, операция по выведению из строя упомянутых самолетов существенно нарушила планы военно-политического руководства страны-агрессора по обстрелам Украины, так как по итогу была дестабилизирована работа аэродромов и пунктов базирования дальней авиации.

По информации разведывательного ведомства, в ходе операции погиб полковник Олег Бабий.

«Получили сверхважную задачу — остановить многочисленные авиаудары по мирным городам Украины. Задание выполнили. Однако для Олега Бабия — командира, прикрывавшего уход своих, оно оказалось последним», — говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что на счету Олега Бабия — девять успешных разведывательных выходов в тыл противника, двенадцать специальных мероприятий по организации и обеспечению движения сопротивления на ТОТ и в тылу противника, а также выявление до 70 важных стратегических объектов РФ.

Олег Бабий был посмертно награжден званием Героя Украины с присвоением ордена «Золотая звезда». У него осталась жена и двое маленьких детей.

Напомним, 19 августа военный аэродром «Сольцы» в Новгородской области России подвергся атаке БПЛА. В пресс-службе Минобороны РФ сообщили об одном поврежденном самолете. При этом местные медиа заявили, что на аэродроме повреждено как минимум два бомбардировщика Ту-22М3.

По данным росСМИ от 21 августа, во время атаки дронов по аэродрому в Новгородской области Украине впервые удалось полностью уничтожить российский стратегический бомбардировщик. Журналисты указали на то, что на фото, обнародованных в Сети, виден полностью сгоревший Ту-22М3.

Кроме того, 21 августа российские паблики заявили об атаке БПЛА на военный аэродром «Шайковка» в Калужской области РФ. Сообщалось, что на авиабазе находятся стратегические бомбардировщики Ту-22М3.