Песков унизил Путина

Песков унизил Путина1
- 24.01.2024, 8:13
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Пресс-секретарь Кремля признал наличие в составе РФ исторических украинских земель.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков нечаянно унизил своего шефа Владимира Путина, пытаясь оскорбить украинского президента Владимира Зеленского.
Неприятный для спикера Кремля случай произошел во время общения с «кабинетным» пропагандистом Зарубиным. Тот поинтересовался у Пескова мнением насчет указа Зеленского про «исторические украинские земли» в составе современной России.
«Можно ли к заявлением Киева о территориальных претензиях к России относиться как к очередной глупости?» - спросил пропагандист.
На что Песков ответил: «Это не глупость». Дальше пресс-секретаря Кремля традиционно понесло: он приписал Зеленскому «попытку закамуфлировать проблемы, которые копятся у «киевского режима».
При этом, что интересно, Песков сказал, что Зеленский якобы хочет походить на Путина, идя на «абсурдные идеологические шаги». Таким образом связав «абсурдные» решения с персоной самого Путина.
«Он хочет походить на самого Путина… Ему приходится чем-то камуфлировать, делая вот такие абсурдные идеологические шаги, пытаясь декларировать какие-то притязания на наши территории», - высказался прихвостень Путина.
Напомним, 22 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации».
В своем указе президент поставил задачу правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации. Этот план должен быть разработан при участии международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых и общественности, а затем внесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В нем также нужно рассмотреть вопрос сбора и изучения фактов и свидетельств о преступлениях против украинцев, проживающих на исторически населенных украинцами территориях России, таких как Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных границ Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.