Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО 1 24.01.2024, 8:17

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Документ отправлен на подпись президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Великое национальное собрание Турции проголосовало за ратификацию протокола о членстве Швеции в НАТО. В поддержку ратификации выступили 287 из 346 турецких парламентариев, против высказались 55, 4 воздержались.

«Сегодня мы на шаг ближе к полноправному членству в НАТО, и то, что турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, очень радует», – написал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в X.

Документ отправлен на подпись президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Стокгольму остается получить согласие Венгрии, отмечает Bloomberg. Подобный процесс был ранее пройден Финляндией, которая официально присоединилась к альянсу 4 апреля 2023 года.

Весной 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Переговоры о вступлении привели к подписанию Мадридского меморандума в июне 2022 года, который представлял собой дорожную карту процесса принятия в альянс северных стран. Однако неудовлетворенность Турции действиями Швеции, а также требование признать Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией привели к приостановке процесса вступления в январе 2023 года. При этом требования Анкары включают не только признание РПК террористической, но и выдачу ее членов. Часть турецких депутатов сомневается в том, что Швеция сможет выполнить все обязательства перед НАТО, прежде чем ее членство будет окончательно утверждено. В ответ Швеция заявила, что соблюдает собственные критерии членства в НАТО, но отдельно ужесточила законы против терроризма и сняла ограничения на экспорт оружия в Турцию.

Турция также связывает свое одобрение с принятием решения Конгрессом США о продаже ей истребителей F-16 Block 70. Сделка была инициирована в 2021 году, и в настоящее время американские конгрессмены высказали готовность поддержать ее при условии снятия Турцией возражений по вступлению Швеции в НАТО.