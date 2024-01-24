В Республике Саха (Якутия) вспыхнули масштабные протесты 24.01.2024, 8:38

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Сотни людей вышли на акцию в Якутске.

В Якутске, столице Республике Саха (Якутия) (национальный регион РФ) после убийства местного жителя, в котором подозревают 18-летнего уроженца Таджикистана с российским гражданством, прошла акция протеста с участием сотен людей на площади Победы.

Об этом сообщает RusNews.

Протестующие, скандируют «Уруй! Айхал!»(Уходи! Убирайся!).

«Мы же их не трогали. Почему они так себя ведут», - также говорили они.

Замначальника полиции по охране общественного порядка Олег Лебедь заявил о задержании подозреваемого и призвал митингующих разойтись.

«Убийца задержан. Он такой же гражданин России, как вы. Мы его поймали, будет следствие. Мужики, чего собрались?», — заявил замначальника полиции.

Ранее стало известно, что «в результате конфликта» погиб молодой человек, уроженец Намского улуса, сообщал глава Якутии Айсен Николаев.