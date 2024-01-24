«Медведев, что с лицом?» 24.01.2024, 8:42

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Стало известно о громком провале Москвы.

Ставка российских властей на резкий рост цены на природный газ не оправдалась: Москва потеряла миллиарды долларов прибыли и рынок ЕС.

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 300 долларов за 1000 кубометров. Несмотря на уверения российского руководства, которое предрекало Европе цену в 5 000 долларов плюс замерзшие насмерть города, в итоге все вышло ровно наоборот: замерзать стала не Европа, а именно Россия.

Вторжение российской армии в Украину и введенное газовое эмбарго против России привели к тому, что к началу 2023 года Европа отказалась от 120 млрд кубометров российского газа фактически одномоментно, лишив при этом Москву миллиардов долларов прибыли.

В социальных сетях обсуждают грандиозный провал Путина в попытке устроить новую газовую войну.

На данный момент в Европу поступает лишь около 30 млрд кубометров поставок трубопроводного газа, которые идут буквально в две-три страны.

Фактически российский газ чуть меньше чем на три четверти был замещен газом из Норвегии (она буквально купается сегодня в газовых деньгах, которые потеряла Россия) и США.

Американцы смогли перехватить примерно треть потерянного Россией рынка, но Норвегия - в явных победителях.