Лукашенко приближается к гонке на лафетах 4 24.01.2024, 8:58

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Затягивается еще одна финансовая удавка.

Скандал вокруг выплат российским держателям облигаций режима Лукашенко имеет потенциально очень серьезные последствия, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

В облигации кто-то вкладывался сам, а кого-то настоятельно просили, чтобы помочь деньгами Лукашенко в обход бюджета и его ограничений, так как все лимиты на госкредиты он регулярно выбирает.

Это еще одна финансовая удавка. Частные кредиторы будут не только по судам бегать, но и к своим патронам. Возможен и обратный процесс, когда именно патроны «попросили» закидать хунту уведомлениями о дефолте и исками о возврате средств. В итоге решение о механизме «переодолжить» все равно принимается в Кремле. На кону, в общем-то, 3,2 миллиарда. Сумма, приличная и достаточная, чтобы контролировать процесс транзита.

Механизмов «воздействия» на Лукашенко много, а поле для маневров на Западе сузилось. Да, есть Венгрия и Словакия, но как показывает время, невозможно бесконечно долго не соблюдать общие принципы внешней политики Европейского Союза без финансовых проблем. Тем более, что в обойму более жестких игроков все больше возвращается Польша.

Вариантов не так много:

1. Победа в гонке на лафетах.

2. Уход в транзит и на покой под контролем Кремля.

3. Прагматичные и жесткие договоренности с Западом, который не готов верить словам.

Второй и третий вариант, однако, предполагают обострение внутреннего кризиса и вооруженный конфликт, выбирать остается только границу, на которой он произойдет.