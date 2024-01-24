«Беларуская выведка»: КГБ и ГУР готовят масштабные провокации против Польши 1 24.01.2024, 9:04

2,924

Начата усиленная подготовка диверсантов?

Источники телеграм-канала «Беларуская выведка» сообщают, что на базе Института национальной безопасности создан курс по интенсивному изучению польского языка.

Отделение располагается в «секретке» - учебном секторе, где конспекты, секретные чемоданчики и «секретчики» в группах, все - как положено, по канонам.

Кроме слушателей подготовку проходят и подобранный преподавательский состав, срочно пишется программа интенсива нескольких уровней. Так же по системе «повышения квалификации» проходят еще две категории: действующие оперативники КГБ и «диверсанты», оперативники ГУР МО. Причем обучение проводится в том числе и с выездом в в/ч - штаб ГУР.

Изучение польского поставлено в приоритет учебной программы слушателей, а для действующих сотрудников она должна нарастить масштаб. Так же известно, что КГБ ведет усиленную кадровую работу по рекрутированию выпускников ВУЗов для поступления на службу в КГБ именно в Гродненской области для направления в ИНБ КГБ. Предпочтение отдается кандидатам по следующим критериям: уроженец приграничья или Гродно, служба в армии, устойчивые связи в польской диаспоре, католическое вероисповедание, знание бытового польского, наличие семейно-родственных связей по обе стороны границы.

В целом, управление КГБ по Гродненской области в центре на Комсомольской считается наиболее приоритетным в плане оперативной работы уже не менее полутора лет.