СМИ: Дочь Путина предложила главе РФ «спеться» с Шаманом 24.01.2024, 9:08

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С конкретной целью.

Дочь главы РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова сделала необычное предложение своему отцу - принять участие в клипе певца Ярослава Дронова (сценический псевдоним Шаман).

По словам Тихоновой, видеоработа якобы должна «поднять интерес к президенту у молодой аудитории», пишет «Кремлевская табакерка» в Telegram, ссылаясь на сведения источников.

На канале отмечается, что клип может появиться в период конец февраля - начало марта.

«Пока неизвестно, как на идею дочери отреагировал диктатор. По слухам, идею Тихонова даже обсуждала на встрече с Кириенко (первый заместитель главы администрации президента РФ, - Ред.). Тот был не в восторге, но отказать дочери Владимира Владимировича не смог», - говорится в сообщении.

Ранее в сети появилась информация, что Катерина Тихонова хочет продвинуть в политику Ярослава Дронова (Шамана).