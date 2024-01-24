Минчанка после онлайн-опроса потеряла 100 тысяч рублей 24.01.2024, 9:13

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Что произошло?

В милицию обратилась минчанка, ставшая очередной жертвой кибермошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В мобильном приложении женщина увидела рекламу, в которой предлагалось пройти опрос и получить за это денежное вознаграждение. Она прошла по ссылке, ввела номер телефона, после чего с ней связались представители организации с предложением заработать деньги на инвестировании.

Женщина установила в телефоне приложение торговой площадки, а позже перевела в общей сумме более 100 тысяч рублей посреднику для обмена их на криптовалюту. После этого ее аккаунт был заблокирован.

Возбуждено уголовное дело.