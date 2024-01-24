Лавров измельчал 1 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

24.01.2024, 9:30

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Скорби, народ российский.

Куда раньше не залетали дипломатические птицы

До чего дошел упадок путинской «дипломатии», как она измельчала, говорят новости. Сама серьезность, с которой они подаются, смешна.

Всерьез обсуждается визит Путина в Северную Корею. Лет пятнадцать назад он бы в ее сторону не взглянул.

Рептильная пресса под стать. «Коммерсантъ» сообщает скорбную новость – о кончине «экс-председателя Верховного народного собрания КНДР Цой Тхэ Бока», который «ушел из жизни на 94-м году жизни».

Кто это? Что за выдающийся деятель? Чем известен на российских просторах? Скорби, народ российский. Но о ком? У нас свой Цой. Виктор. Его знаем. А ваших, начальники, новых друзей, знать не хотим. Сами скорбите о своем Цое.

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»