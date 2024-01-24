«У вас четыре с половиной часа, чтобы выкорчевать этот корень» 17 24.01.2024, 9:55

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иллюстративное фото

Гандболист сборной Беларуси рассказал об издевательствах в Суворовском училище.

21-летний гандболист сборной Беларуси Кирилл Самойло, который сейчас играет за польский клуб «Висла» (Плоцк), в интервью Betnews.by вспомнил, как учился в Суворовском училище.

По словам Самойло, он пошел в училище в седьмом классе:

— Мы просыпались в 6:30. За полчаса успевали умыться, застелить кровати, везде навести порядок. В 7 уже завтракали. На это было 15 минут. Потом уезжали на тренировку, работали, возвращались в училище и бежали на обед. Потому что уже начинались занятия. Обедали, учились, затем был полдник. И мы сразу отправлялись на вторую тренировку. Когда приезжали с нее, делали домашнее задание на следующий день. У всех было на это три часа, у нас — полтора. Далее ужин и всякие вечерние военные мероприятия. Подшивание, подготовка формы, строевая, поверка… День расписан так, что не было ни минуты свободного времени. Постоянно куда-то бежали. В 10 отбой. В 9:40 еще порой успевали сходить в тренажерку.

Так Кирилл продержался четыре года, а потом поступил в РГУОР. Гандболист признался, что, когда учился в Суворовском, думал, что там нет плюсов:

— Я много раз хотел уйти из Суворовского. Но родители говорили: успокойся, все будет нормально. Я не понимал, зачем меня сюда запихнули. Особенно тяжело было первые два года. К третьему-четвертому мы уже обжились, стало спокойнее. Но все равно: в 9−10-м классах, возможно, хотелось погулять с девчонкой, однако нужно было сидеть в училище.

Но теперь Самойло считает иначе, мол, без Суворовского, он, вероятно, уже закончил бы с гандболом.

— Может, попал бы не в ту компанию. Может, пропало бы желание. Когда ты не в Суворовском, у тебя больше интересов. Мой главный, единственный интерес в то время — отправиться на тренировку, чтобы выехать из училища.

Также он поделился историей, когда однажды дежурил по роте и хотел поехать на тренировку:

— Командир иногда отпускал, иногда — нет. Говорит: «Ты так хочешь на тренировку? Ладно». Это была зима, минус 15, на земле сантиметров 25 снега. А у нас срубили здоровое дерево. Остался только корень. Командир продолжает: «Берешь двоих дневальных, и у вас четыре с половиной часа, чтобы выкорчевать этот корень». Мы давай разгребать снег. Потом носить ведра с горячей водой, чтобы растопить землю. Она была как асфальт. Четыре с половиной часа долбили ломом. В конечном счете мы этот пень так и не выкорчевали. Спускается командир: мол, все, можешь ехать на тренировку. А желания такого у меня уже не было. Спина не разгибалась.

Через 15 минут Самойло увидел трактор, который «за два гребка достает этот пень и уезжает».

— Я потом у командира спрашиваю: «Так а зачем мы это делали, если вы знали, что приедет трактор?» Говорит: «Я хотел, чтобы ты заслужил тренировку», — рассказал спортсмен.